2020-05-24T11:50:09+03:00
Происшествия

Кемеровчанка назвала роботу секретные цифры и лишилась сбережений

Женщина пострадала из-за высоких технологий
Екатерина РОМАНОВА
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Кемеровчанка назвала роботу секретные цифры и лишилась сбереженийКемеровчанка назвала роботу секретные цифры и лишилась сбереженийФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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33-летняя жительница города Кемерово не стала сообщать позвонившему ей работнику банка никаких номеров карты, паролей или кодов. Однако она назвали секретные цифры роботу – и это оказалось ошибкой.

Незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности банка, позвонил кемеровчанке и сообщил, о том, что только что неизвестные лицы попытались получить доступ к ее банковскому счету и оформить кредит на ее имя. Женщина испугалась как за сохранность денег, так и за то, что может оказаться должной банку. Сотрудник службы безопасности сообщил, что ей нужно было отправить заявку в банк на получение кредита на еще большую сумму, а после этого перевести все деньги на карту другого банка.

ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области

ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области

Женщина выполнила все, что ей велели, а потом ей позвонил другой сотрудник банка и сообщил, что вскоре кемеровчанке поступит звонок от автоматизирванного помощника, и она должна сообщить ему необходимую информацию. Женщина действительно назвала роботу номер карты, куда перевела деньги, CVV-код и пароль. После завершения разговора сотрудники банка так и не вышли на связь, а деньги, которые были на счетах кемеровчанки, исчезли. И только после этого женщина обратилась в полицию.

- Полицейские выяснили, что на момент совершения хищения денежных средств злоумышленники находились на территории города Москвы. Следователем возбуждено уголовное дело о мошенничестве, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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