2020-05-24T12:59:41+03:00
Общество

Муфтий Кемеровской области поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Мусульмане отмечают один из главных праздников
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Муфтий Кемеровской области поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам ФОТО: кадр видео youtube "Соборная мечеть "Мунира""Муфтий Кемеровской области поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам ФОТО: кадр видео youtube "Соборная мечеть "Мунира""
Изменить размер текста:

С окончанием поста и праздником верующих поздравил муфтий Кемеровской области Тагир хазрат Бикчантаев.

В этом году все религиозные праздники проходят в особых условиях. Не стал исключением и Ураза-байрам – один из главных религиозных праздников мулсульман. Как отметил муфтий, мечети в Ураза-байрам в этом году закрыты, но праздник не отменяется. Верующие будут отмечать его дома, в кругу семьи.

Муфтий Кемеровской области поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам. Видео: youtube "Соборная мечеть "Мунира""

- Уважаемые братья, и сестры, я вас поздравляю с наступлением это великого праздника. Давайте сделаем этот день особенным: будем праздновать его дома, со своей семьей, детьми, готовить вкусные угощения, дарить подарки. И, конечно, благодарить Господа и молиться, - обратился к верующим муфтий Кемеровской области Тагир хазрат Бикчантаев. - Я прошу Всевышнего простить нас и принять наши молитвы и посты. Скорейшего окончания пандемии, больным – исцеления, кто в трудной ситуации – облегчения, медикам – сил и терпения, а Кузбассу и России – благополучия и процветания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Переменчивую погоду прогнозируют 25 мая в Кузбассе
Об открытии торговых центров в Кузбассе рассказал Сергей Цивилев
Когда завершится режим повышенной готовности в Кузбассе
Муфтий Кемеровской области поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Кемеровчанка назвала роботу секретные цифры и лишилась сбережений
Кемеровчанам напомнили об отключении горячей воды
Сергей Цивилев обратится 24 мая к жителям региона из-за ситуации с коронавирусом
Еще четверо кузбассовцев на утро 24 мая вылечились от коронавируса
12 новых больных коронавирусом выявили в шести кузбасских городах
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе: 12 новых заболевших
С куском тротуарной плитки в руках кузбассовец ограбил магазин
В ДТП с тремя автомобилями в Кузбассе погиб человек
Кемеровчанин захотел продать кухонную печь и лишился 250 тысяч рублей
Вот так позолотила ручку: в Новокузнецке пенсионерка стала жертвой цыганки
Кузбасские больницы начнут возвращаться к обычному режиму работы