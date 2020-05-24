24 Май 2020 2020-05-24T12:59:41+03:00

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С окончанием поста и праздником верующих поздравил муфтий Кемеровской области Тагир хазрат Бикчантаев.

В этом году все религиозные праздники проходят в особых условиях. Не стал исключением и Ураза-байрам – один из главных религиозных праздников мулсульман. Как отметил муфтий, мечети в Ураза-байрам в этом году закрыты, но праздник не отменяется. Верующие будут отмечать его дома, в кругу семьи.

Муфтий Кемеровской области поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам. Видео: youtube "Соборная мечеть "Мунира""

- Уважаемые братья, и сестры, я вас поздравляю с наступлением это великого праздника. Давайте сделаем этот день особенным: будем праздновать его дома, со своей семьей, детьми, готовить вкусные угощения, дарить подарки. И, конечно, благодарить Господа и молиться, - обратился к верующим муфтий Кемеровской области Тагир хазрат Бикчантаев. - Я прошу Всевышнего простить нас и принять наши молитвы и посты. Скорейшего окончания пандемии, больным – исцеления, кто в трудной ситуации – облегчения, медикам – сил и терпения, а Кузбассу и России – благополучия и процветания.

ИСТОЧНИК KP.RU