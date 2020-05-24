Об открытии торговых центров в Кузбассе рассказал Сергей Цивилев

24 Май 2020 2020-05-24T13:55:21+03:00

Губернатор вновь обратился к кузбассовцав в связи с ситуацией с коронавирусом

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24 мая Сергей Цивилев вновь обратился к кузбассовцам в связи с ситуацией с коронавирусом. Он рассказал, когда же вновь заработают торговые центры.

Вслед за небольшими непродуктовыми магазинами, которые стали открываться с 12 мая в регионе, а также уже неделю работающих уличных кафе, кузбассовцы ждут и открытия торговых центров. Губернатор региона отметил, что несмотря на то, что и предприниматели, и кузбассовцы с нетерпением ждут открытия торгово-развлекательных центров, пока они будут оставаться закрытыми.

- Я получаю в соцсетях десятки сообщений. Люди жалуются, что сотрудники магазинов не заботятся о безопасности покупателей: не соблюдают масочный режим, не ограничивают число посетителей в торговых залах.

Губернатор убедился, что это действительно так: в пятницу он прошел по кемеровских магазинам и отметил, что в большинстве магазинов нет антисептиков, продавцы и покупатели без масок. А ведь именно масочный режим может предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

- Текущая ситуация не позволяет нам возобновить работу торговых центров, фитнес-клубов и других объектов – они пока останутся закрытыми, - заявил Сергей Цивилев. – Вернем к вопросу об открытии ТРЦ через неделю, в последних числах мая.

ИСТОЧНИК KP.RU