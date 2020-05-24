Переменчивую погоду прогнозируют 25 мая в Кузбассе

24 Май 2020 2020-05-24T14:49:10+03:00

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В понедельник, 25 мая, в Кузбассе ожидается переменчивая погода – именно такой прогноз дают специалисты кемеровского гидрометцентра.

В ночь с воскресенья на понедельник в Кузбассе ожидается +9…+14 градусов, кратковременные дожди и грозы. При прояснении температура воздуха может опускаться до +2…+7. В Кемерове же синоптики прогнозируют +11…+13, кратковременный дождь. Ночью и утром на территории всего кузбасса вохможны туманы.

Днем в понедельник, 25 мая, сохранится переменная облачность. И если в Кемерове будет преимущественно без осадков, то в других территориях пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. В течение дня столбики термометров могут достигать максимальных отметок в +22…+27 градусов, при облачности – до +16…+21.

Порывы западного ветра могут достигать 13 метров в секунду, в целом же его скорость составит 3-8 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU