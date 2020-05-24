2020-05-24T18:26:59+03:00
Общество

Кузбассовцам разрешили гулять по «Томской писанице»

Правда, не везде
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовцам разрешили гулять по «Томской писанице»Кузбассовцам разрешили гулять по «Томской писанице»Фото: Лариса МАРУЦАК
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Кузбасские власти начали открывать для посещения публичные места. Так, губернатор Сергей Цивилев подписал распоряжение, согласно которому в музей-заповедник «Томская писания» можно ездить для прогулок.

24 мая Сергей Цивилев подписал распоряжение, в котором указал на то, что кузбасский музей-заповедник «Томская писаница» вновь открывается для посетителей. Правда, с некоторыми ограничениями. В «Томскую писаницу» теперь можно приехать, чтобы побродить по дорожкам музея заповедника. При этом здесь будет действовать ряд ограничений. Так, музейные павильоны будут закрыты для посетителей, так же, как и доступ к водным объектам. Массовые мероприятия также остаются под запретам. При прогулках посетителям необходимо держать дистанцию не менее 1,5 метров. Отобедать или просто перекусить можно лишь в летнем кафе, на летней веранде или террасе. Также можно приобрести блюда на вынос.

Напомним, 24 мая Сергей Цивилев выступил с обращением к жителям Кузбасса. Он сообщил, что режим повышенной готовности продлен до 31 мая. Также Сергей Цивилев рассказал о том, что медицинские учреждения постепенно возвращаются к прежнему режиму работы, оказывают плановую помощь пациентам – но пока в ограниченном объеме. А вот торговые центы пока остаются закрытыми – еще на неделю. Кроме того, губернатор рассказал о том, что магазины, в которых не соблюдаются меры противодействия коронавирусу и масочный режим, будут закрывать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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