Выпить не получится: в Кузбассе запретили продажу алкоголя

25 Май 2020 2020-05-25T03:24:32+03:00

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В Кузбассе на время вводится запрет на продажу алкоголя в течение целого дня в магазинах – согласно региональному законодательству – нельзя будет приобрести любые алкогольные напитки.

Согласно закону, который был принят в Кемеровской области 30 ноября 2018 года, продажа алкоголя – в том числе пива и пивосодержащих напитков – запрещена на территории региона в некоторые праздничные дни. Один из таких дней в этом году – 25 мая. Это дата, на которую назначены последние звонки. Несмотря на то, что в этом году последние звонки будут проходить в режиме онлайн, запрет действовать будет.

Напомним, по закону Кемеровской области № 95-ОЗ от 30 ноября 2018 года продажа алкоголя, в том числе пива и пивных напитков, запрещена в День Победы (9 мая), в Международный день защиты детей (1 июня), в День России (12 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября), во Всероссийский день трезвости (11 сентября), а также в дни проведения последних звонков и выпускных балов.

ИСТОЧНИК KP.RU