2020-05-25T04:21:43+03:00
Общество

9 миллиардов рублей получит Кузбасс из-за эпидемии коронавируса

Среди сибирских регионов у Кузбасса самая значительная материальная поддержка
Екатерина РОМАНОВА
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9 миллиардов рублей получит Кузбасс из-за эпидемии коронавируса9 миллиардов рублей получит Кузбасс из-за эпидемии коронавирусаФото: Екатерина РОМАНОВА
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Кузбасс поучит более девяти миллиардов рублей из-за эпидемии коронавируса. такое решение приняло Правительство России.

В общей сложности Правительство России выделило 100 миллиардов рублей для поддержки тех регионов, где из-за коронавируса снизились поступления в бюджет. Поддержку получат 56 регионов, где налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже, чем за два предыдущих года. Примечательно, что размер субсидии для каждого региона рассчитывается индивидуально. Так, пять регионов Сибирского Федерального округа в совокупности получат более 15 миллиардов рублей. Это Хакасия, Алтайский край, Кузбасс, Новосибирская и Томская области. Кузбассу же достанется самая большая дотация – 9 160 944 000 рублей.

- Правительство надеется, что эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов Федерации в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, - сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

ИСТОЧНИК KP.RU

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