2020-05-25T04:43:04+03:00
Происшествия

Подростка с черным рюкзаком разыскивают в Кузбассе

Ребенок пропал 24 мая в Кемеровском районе
Екатерина РОМАНОВА
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Подростка с черным рюкзаком разыскивают в Кузбассе. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"Подростка с черным рюкзаком разыскивают в Кузбассе. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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14-летнего подростка разыскивают в Кузбассе уже около суток. К поискам подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции.

Устин Самохин – 14-летний житель деревни береговая Кемеровского района Кузбасса. На сегодняшний день известно, что 24 мая подросток ушел из дома в неизвестном направлении и теперь не выходит на связь. На данный момент его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.

Предположительно в день исчезновения был одет в темно-фиолетовую спортивную кофту, темно-серые спортивные брюки, светло-серые кроссовки, серую или черную кепку.

С собой: черный рюкзак.

Если вам известно местонахождение ребенка или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или в полицию.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112

ИСТОЧНИК KP.RU

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