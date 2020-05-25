25 Май 2020 2020-05-25T04:43:04+03:00

Подростка с черным рюкзаком разыскивают в Кузбассе. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

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14-летнего подростка разыскивают в Кузбассе уже около суток. К поискам подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции.

Устин Самохин – 14-летний житель деревни береговая Кемеровского района Кузбасса. На сегодняшний день известно, что 24 мая подросток ушел из дома в неизвестном направлении и теперь не выходит на связь. На данный момент его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.

Предположительно в день исчезновения был одет в темно-фиолетовую спортивную кофту, темно-серые спортивные брюки, светло-серые кроссовки, серую или черную кепку.

С собой: черный рюкзак.

Если вам известно местонахождение ребенка или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или в полицию.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112

ИСТОЧНИК KP.RU