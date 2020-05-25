Банда воришек из Кузбасса попалась на колесах

25 Май 2020 2020-05-25T06:28:57+03:00

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Трое новокузнечан забрались в чужой гараж и вынесли оттуда все самое ценное. Примечательно, что часть краденого они выменяли на электропилу, с которой в будущем планировали ходить «на дело».

Старший из троих приятелей - а все они в возрасте от 23 до 25 лет - имел за спиной судимость - за совершение имущественных преступлений. Однако это ничему не научило молодого человека, и он вместе с приятелями забрался в чужой гараж. Злоумышленники сорвали навесной замок и унесли из гаража мотоблок, перфоратор, набор инструментов и 13 колес - в общей сложности на 70 тысяч рублей. Все это они вывезли на машине в гараж своего приятеля, а четыре колеса выменяли на электропилу. Приятели признались, что в будущем планировали ее использовать для совершения преступлений.

Пропажу имущества обнаружил один из владельцев гаража - здесь он и его трое родственников хранили вещи. Все четверо пришли с заявлением в полицию. Воров сумели разыскать и задержать, а украденное в скором времени вернут законным владельцам.

- Следователем отдела полиции «Заводской» УМВД России по городу Новокузнецку в отношении задержанных возбуждено уголовное дело о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU