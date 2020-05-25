РСХБ в Кузбассе выдал кредитов по программе льготной сельской ипотеки на сумму более 140 млн рублей

25 Май 2020 2020-05-25T09:16:54+03:00

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В России растет востребованность льготной сельской ипотеки в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Количество поданных заявок на данный кредит в Россельхозбанке перешло отметку 64 тысячи на общую сумму более 140 миллиардов рублей.

Порядка 25% заявок уже предварительно одобрены Банком, большая часть клиентов занимается подбором объекта недвижимости.

При этом после такого выбора объекта финальное одобрение получили уже около 7,3 тысячи россиян, чьи заявки совокупно превышают 15 миллиардов рублей. К настоящему моменту Россельхозбанк выдал кредитных средств по направлению сельской ипотеки более чем 5,2 тысячи заемщиков на общую сумму более 10,4 миллиарда рублей.

Выдачи произведены в 82 регионах. Наибольшим спросом сельская ипотека пользуется в Ленинградской области, Новосибирской области, Республике Башкортостан, Удмуртской Республике и Республике Татарстан.

Россельхозбанк в Кузбассе уже выдал 66 займов на общую сумму 140 миллионов рублей по программе льготной сельской ипотеке, порядка 335 заявок на сумму около 651 миллионов рублей на стадии рассмотрения либо с принятыми решениями.

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ИСТОЧНИК KP.RU