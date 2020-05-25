В Анжеро-Судженске опасное здание стало место детских игр

25 Май 2020 2020-05-25T13:39:16+03:00

Во время рейда полиция обнаружила в нем троих подростков

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В Анжеро-Судженске дети облюбовали для игр заброшенное здание. Троих юных горожан обнаружили полицейские во время рейда.

Полиция продолжает проводить рейды вблизи водоемов и объектов, которые могут представлять опасность для несовершеннолетних. В ходе одного из них было обнаружено, что трое 13-летних школьников играли в полуразрушенном здании, нахождение в котором представляло для них опасность.

-Сотрудники полиции провели с ребятами профилактическую беседу и передали их мамам и папам, которые только от полицейских узнали, как их дети проводят свое свободное время, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении родителей подростков были составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU