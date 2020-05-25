2020-05-25T16:01:28+03:00
Общество

В кузбасском заказнике выявили незаконную рубку хвойного леса

Часть древесины злоумышленники продали
Мария КОЛОСОВА
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В кузбасском заказнике выявили незаконную рубку хвойного леса. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиВ кузбасском заказнике выявили незаконную рубку хвойного леса. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
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В кузбасском заказнике орудовали браконьеры, которые незаконно вырубали хвойные деревья. При этом часть древесины они успели продать.

Полицейские Гурьевского района провели проверку информации о том, что на территории заказника велась вырубка деревьев.

Подозреваемые в ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий были установлены. Ими оказались трое местных жителей. У них были изъяты несколько деревьев, бензопилы, а также трактор, который использовался для транспортировки леса.

- В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что подельники вырубили 29 сосен, причинив лесничеству ущерб на сумму около 3,3 миллиона рублей. Часть незаконно заготовленной древесины злоумышленники продали.

Сейчас по факту незаконной рубки леса возбуждено уголовное дело. Нарушителям грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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