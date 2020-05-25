2020-05-25T16:05:09+03:00
Происшествия

Поиски пропавшего 14-летнего подростка прекращены в Кузбассе

Об этом сообщает в полиции
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Кузбассе прекращены поиски 14-летнего подростка, который пропал в деревне Береговая Кемеровского района 24 мая.

Накануне в отдел полиции обратилась мама 14-летнего мальчика. Она рассказала, что вместе с сыном живет в деревне Береговая Кемеровского района. Накануне они с сыном поругались, и мальчик ушел из дома. Самостоятельные поиски ни к чему не привели. Тогда за дело взялись стражи порядка. Они проверили все дворы и улицы, побеседовали с друзьями и одноклассниками пропавшего, побывали везде, куда мальчик мог отправиться. Однако его нигде не было.

Впрочем, вскоре удалось разыскать подростка. Как оказалось, он отправился в Кемерово к родственников. Там он решил никому не говорить о ссоре с матерью, поэтому родня ничего не заподозрила.

- В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники кузбасской полиции выражают благодарность всем, кто принимал участие в поисках подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россельхозбанк расширил тарифную линейку РКО для бизнеса
Поиски пропавшего 14-летнего подростка прекращены в Кузбассе
Сосновый бор в Кемерове снова открыт для посещений
В кузбасском заказнике выявили незаконную рубку хвойного леса
За 4 месяца 2020 года РСХБ предоставил аграриям 520 миллиардов рублей
В Прокопьевске сотрудники ЧОП не дали 2-летней девочке выпасть из окна
В Анжеро-Судженске опасное здание стало местом детских игр
Погиб от ножа: стали известны подробности гибели бизнесмена из Кемерова
Кузбассовец избил знакомого до смерти металлической трубой
Кузбасская компания незаконно вывела за границу более 31 миллиона рублей
В Кузбассе расширили список мест, где нужно соблюдать масочный режим
За нарушение масочного режима в Кемерове сняли с линий 15 единиц транспорта
Детсадовцы из Кемерова запекают стекло и лепят из глины
«Мы хотим видеть вас счастливыми!»: Сергей Цивилев поздравил выпускников с последним звонком
РСХБ в Кузбассе выдал кредитов по программе льготной сельской ипотеки на сумму более 140 млн рублей
Где в Кузбассе появились новые заболевшие коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 25 мая выросло на 13 человек