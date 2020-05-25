Поиски пропавшего 14-летнего подростка прекращены в Кузбассе

25 Май 2020 2020-05-25T16:05:09+03:00

Об этом сообщает в полиции

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В Кузбассе прекращены поиски 14-летнего подростка, который пропал в деревне Береговая Кемеровского района 24 мая.

Накануне в отдел полиции обратилась мама 14-летнего мальчика. Она рассказала, что вместе с сыном живет в деревне Береговая Кемеровского района. Накануне они с сыном поругались, и мальчик ушел из дома. Самостоятельные поиски ни к чему не привели. Тогда за дело взялись стражи порядка. Они проверили все дворы и улицы, побеседовали с друзьями и одноклассниками пропавшего, побывали везде, куда мальчик мог отправиться. Однако его нигде не было.

Впрочем, вскоре удалось разыскать подростка. Как оказалось, он отправился в Кемерово к родственников. Там он решил никому не говорить о ссоре с матерью, поэтому родня ничего не заподозрила.

- В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники кузбасской полиции выражают благодарность всем, кто принимал участие в поисках подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU