Россельхозбанк расширил тарифную линейку РКО для бизнеса
Россельхозбанк ввел в действие сразу три новых тарифных плана для расчетно-кассового обслуживания малого и среднего бизнеса. В рамках тарифных планов Банк предлагает выгодные условия на комплекс услуг по расчетному и дистанционному банковскому обслуживанию (ДБО), а также скидки на обслуживание бизнеса у партнеров РСХБ для держателей корпоративной карты.
Новые тарифные планы, «Расчетный эконом», «Расчетный стандарт» и «Расчетно-кассовый оптима», дополнили линейку, состоящую из двух базовых тарифов. Они позволяют использовать расширенный набор услуг и оптимально подходят для более крупных компаний. Клиенты могут совершать увеличенное количество бесплатных внешних переводов через ДБО, а также на более выгодных условиях переводить денежные средства физическим лицам и снимать наличные. Кроме того, тариф «Расчетно-кассовый оптима» дает возможность оформить чековую книжку.
Читайте далее в Бизнес-новостях.
Партнерский материал.
Генеральная лицензия Банка России №3349.
ИСТОЧНИК KP.RU