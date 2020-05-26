26 Май 2020 2020-05-26T03:26:38+03:00

Кареглазого подростка в кепке разыскивают в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

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В Кузбассе разыскивают 17-летнего подростка из Юрги. Пропавший нуждается в медицинской помощи.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции разыскивают 17-летнего жителя Юрги Василия Арбузова. Юноша ушел в неизвестном направлении 24 мая, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Он нуждается в медицинской помощи. Также волонтеры «Лизы Алерт» отмечают, что он может находиться в любом городе.

Приметы: рост 168 сантиметров, плотного телосложения, волосы черные, глаза карие.

Был одет: черная куртка с белыми и голубыми полосами, черные брюки, белые кроссовки, светло-коричневая кепка.

Если вам известно местонахождение подростка, сообщите об этом в полицию или волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU