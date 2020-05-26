2020-05-26T03:26:38+03:00
Происшествия

Кареглазого подростка в кепке разыскивают в Кузбассе

Подросток нуждается в медицинской помощи
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Кареглазого подростка в кепке разыскивают в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"Кареглазого подростка в кепке разыскивают в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

В Кузбассе разыскивают 17-летнего подростка из Юрги. Пропавший нуждается в медицинской помощи.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции разыскивают 17-летнего жителя Юрги Василия Арбузова. Юноша ушел в неизвестном направлении 24 мая, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Он нуждается в медицинской помощи. Также волонтеры «Лизы Алерт» отмечают, что он может находиться в любом городе.

Приметы: рост 168 сантиметров, плотного телосложения, волосы черные, глаза карие.

Был одет: черная куртка с белыми и голубыми полосами, черные брюки, белые кроссовки, светло-коричневая кепка.

Если вам известно местонахождение подростка, сообщите об этом в полицию или волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кареглазого подростка в кепке разыскивают в Кузбассе
Россельхозбанк расширил тарифную линейку РКО для бизнеса
Поиски пропавшего 14-летнего подростка прекращены в Кузбассе
Сосновый бор в Кемерове снова открыт для посещений
В кузбасском заказнике выявили незаконную рубку хвойного леса
За 4 месяца 2020 года РСХБ предоставил аграриям 520 миллиардов рублей
В Прокопьевске сотрудники ЧОП не дали 2-летней девочке выпасть из окна
В Анжеро-Судженске опасное здание стало местом детских игр
Погиб от ножа: стали известны подробности гибели бизнесмена из Кемерова
Кузбассовец избил знакомого до смерти металлической трубой
Кузбасская компания незаконно вывела за границу более 31 миллиона рублей
В Кузбассе расширили список мест, где нужно соблюдать масочный режим
За нарушение масочного режима в Кемерове сняли с линий 15 единиц транспорта
Детсадовцы из Кемерова запекают стекло и лепят из глины
«Мы хотим видеть вас счастливыми!»: Сергей Цивилев поздравил выпускников с последним звонком
РСХБ в Кузбассе выдал кредитов по программе льготной сельской ипотеки на сумму более 140 млн рублей
Где в Кузбассе появились новые заболевшие коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 25 мая выросло на 13 человек