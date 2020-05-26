2020-05-26T07:07:19+03:00
Общество

Названы новые даты сдачи ЕГЭ в Кузбассе

Экзамены перенесли на несколько дней
Екатерина РОМАНОВА
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Названы новые даты сдачи ЕГЭ в КузбассНазваны новые даты сдачи ЕГЭ в КузбассФото: Евгения ГУСЕВА
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В скором времени в Кузбассе, как и во всей России, начнется пора выпускных экзаменов. В Министерстве образования России назвали новые даты их проведения.

Уже 29 июня начнутся пробные экзамены - они необходимы для того, чтобы исключить сбои в системе и обеспечить безопасность школьников. Основная же волна ЕГЭ начнется 3 июля.

- В ходе обсуждения участники пришли к единогласному мнению о необходимости проведения предварительных пробных экзаменов без участия детей, чтобы еще раз проверить готовность системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах, - заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Пробные экзамены пройдут 29 и 30 июня, при этом эксперты протестируют все их этапы, чтобы экзамены прошли без сбоев, а здоровье выпускников находилось в безопасности.

Расписание ЕГЭ-2020

3 июля - география, литература, информатика

6 и 7 июля - русский язык

10 июля - математика

13 июля - история, физика

16 июля - химия, обществознание

20 июля - биология, иностранные языки (письменная часть)

22 и 23 июля - иностранные языки (устная часть)

24 июля - резервный день.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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