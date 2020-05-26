2020-05-26T07:13:12+03:00
Происшествия

Грузовик с 20 тоннами растительного масла загорелся на кузбасской трассе

Пожар произошел глубокой ночью
Екатерина РОМАНОВА
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Грузовик с 20 тоннами растительным маслом загорелся на кузбасской трассеГрузовик с 20 тоннами растительным маслом загорелся на кузбасской трассеФото: Екатерина РОМАНОВА
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Минувшей ночью на трассе Алтай - Кузбасс произошло ЧП: здесь загорелся грузовой автомобиль. В его прицепе было 20 тонн растительного масла.

Сигнал о пожаре в машине на трассе поступил на пульт диспетчера в 0.05. На место тут же выдвинулись две единицы техники и семь пожарных. Как оказалось, горел частный грузовой автомобиль Volvo VNL 2002 года выпуска. Справиться с огнем удалось лишь в 0.30.

- На момент прибытия первого подразделения прицеп горел открытым пламенем. Для того чтобы справиться с огнем, пожарные применяли пенообразователь, - сообщает подробности ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В результате пожара прицеп с 20 тоннами расфасованного растительного масла обгорел по всей площади. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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