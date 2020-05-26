Пожилой мужчина с потерей памяти пропал в Кузбассе

26 Май 2020 2020-05-26T06:48:34+03:00

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63-летний кемеровчанин вышел из дома и потерялся. Мужчину искали полдня и полночи.

Житель города Кемерово обратился к правоохранителям со своей бедой ночью. Мужчина рассказал, что еще днем его 63-летний дядя ушел из дома и не вернулся. Дядя страдает потерей памяти и, скорее всего, заблудился и не смог найти дорогу обратно. Племянник попытался разыскать дядю самостоятельно, но поиски не увенчались успехом. Тогда за дело взялись стражи порядка.

Найти мужчину удалось бойцам Росгвардии. Около двух часов ночи они обратили внимание на пожилого мужчину, который в одиночестве бродил по улице в Центральном районе. Мужчина действительно никак не мог вспомнить дорогу домой.

- Стражи правопорядка взяли горожанина на борт патрульного автомобиля и доставили в отдел полиции, где его ожидал взволнованный родственник, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU