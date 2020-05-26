2020-05-26T07:15:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 26 мая: 444 человека

За сутки выявлено новых 13 заболевших
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 26 мая: 444 человекаЧисло заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 26 мая: 444 человекаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Кузбассе за минувшие сутки выявили новые случаи заболевания коронавирусом. В общей сложности число заболевших в регионе достигло 444 человек.

Как сообщает оперативный штаб, за минувшие сутки в Кузбассе тесты на COVID-19 оказались положительными у 13 человек. Теперь число заболевших коронавирусом с начала эпидемии составляет 444 человек.

Среди тех, у кого ранее выявили коронавирус, есть выздоровевшие. Так, за минувшие сутки выписаны из стационаров 13 человек, и теперь число выздоровевших составляет 158 человек. По-прежнему остаются в больницах 269 кузбассовцев, у которых подтвердился коронавирус. А вот статистика со случаями смерти пациентов, у которых диагностирован COVID-19 остается прежней – семь человек.

Отметим также, что в обсерваторах, инфекционных стационарах и на 14-дневной домашней изоляции находятся 8824 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 26 мая: 444 человека
Пожилой мужчина с потерей памяти пропал в Кузбассе
Грузовик с 20 тоннами растительного масла загорелся на кузбасской трассе
Терминал в виде стеклянного куба начали строить в аэропорту Кемерова
Названы новые даты сдачи ЕГЭ в Кузбассе
Кареглазого подростка в кепке разыскивают в Кузбассе
Россельхозбанк расширил тарифную линейку РКО для бизнеса
Поиски пропавшего 14-летнего подростка прекращены в Кузбассе
Сосновый бор в Кемерове снова открыт для посещений
В кузбасском заказнике выявили незаконную рубку хвойного леса
За 4 месяца 2020 года РСХБ предоставил аграриям 520 миллиардов рублей
В Прокопьевске сотрудники ЧОП не дали 2-летней девочке выпасть из окна
В Анжеро-Судженске опасное здание стало местом детских игр
Погиб от ножа: стали известны подробности гибели бизнесмена из Кемерова
Кузбассовец избил знакомого до смерти металлической трубой
Кузбасская компания незаконно вывела за границу более 31 миллиона рублей
В Кузбассе расширили список мест, где нужно соблюдать масочный режим
За нарушение масочного режима в Кемерове сняли с линий 15 единиц транспорта
Детсадовцы из Кемерова запекают стекло и лепят из глины
«Мы хотим видеть вас счастливыми!»: Сергей Цивилев поздравил выпускников с последним звонком
РСХБ в Кузбассе выдал кредитов по программе льготной сельской ипотеки на сумму более 140 млн рублей
Где в Кузбассе появились новые заболевшие коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 25 мая выросло на 13 человек