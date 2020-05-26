Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 26 мая: 444 человека
В Кузбассе за минувшие сутки выявили новые случаи заболевания коронавирусом. В общей сложности число заболевших в регионе достигло 444 человек.
Как сообщает оперативный штаб, за минувшие сутки в Кузбассе тесты на COVID-19 оказались положительными у 13 человек. Теперь число заболевших коронавирусом с начала эпидемии составляет 444 человек.
Среди тех, у кого ранее выявили коронавирус, есть выздоровевшие. Так, за минувшие сутки выписаны из стационаров 13 человек, и теперь число выздоровевших составляет 158 человек. По-прежнему остаются в больницах 269 кузбассовцев, у которых подтвердился коронавирус. А вот статистика со случаями смерти пациентов, у которых диагностирован COVID-19 остается прежней – семь человек.
Отметим также, что в обсерваторах, инфекционных стационарах и на 14-дневной домашней изоляции находятся 8824 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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