Поиски пропавшего 17-летнего кузбассовца прекращены

26 Май 2020 2020-05-26T09:55:53+03:00

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В Кузбассе прекращены поиски 17-летнего подростка, который пропал 24 мая. О завершении поисковых операций сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и ГУ МВД России по Кемеровской области.

О пропаже 17-летнего подростка сообщали сотрудники полиции, также в поисках участвовали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Как оказалось, подросток - воспитанник социального учреждения. 24 мая он ушел и не вернулся. Поиски ребенка продолжались до утра 26 мая, причем не только в Юрге,но и в других кузбасских городах.

В конце концов разыскать подростка удалось в Мариинске. Как выяснилось, он решил погостить у своей бабушки, никого не предупредив.

- В настоящее время стражи порядка доставляют его в Юргу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Сотрудники кузбасской полиции выражают благодарность всем, кто принимал участие в поисках подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU