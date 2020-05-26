2020-05-26T09:55:53+03:00
Общество

Поиски пропавшего 17-летнего кузбассовца прекращены

Об этом сообщают правоохранительные органы
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Поиски пропавшего 17-летнего кузбассовца прекращены. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"Поиски пропавшего 17-летнего кузбассовца прекращены. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

В Кузбассе прекращены поиски 17-летнего подростка, который пропал 24 мая. О завершении поисковых операций сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и ГУ МВД России по Кемеровской области.

О пропаже 17-летнего подростка сообщали сотрудники полиции, также в поисках участвовали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Как оказалось, подросток - воспитанник социального учреждения. 24 мая он ушел и не вернулся. Поиски ребенка продолжались до утра 26 мая, причем не только в Юрге,но и в других кузбасских городах.

В конце концов разыскать подростка удалось в Мариинске. Как выяснилось, он решил погостить у своей бабушки, никого не предупредив.

- В настоящее время стражи порядка доставляют его в Юргу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Сотрудники кузбасской полиции выражают благодарность всем, кто принимал участие в поисках подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе вырос уровень прожиточного минимума
Сбербанк признан самым эффективным банком мира по созданию акционерной стоимости
Сибирские киберспортсмены сразятся за «Кубок Ростелекома»
Кузбассовец принял смерть от рук приятеля за бутылку спиртного
О шквалистом ветре и граде предупреждает МЧС Кузбасса
За смерть рабочего на глиняном карьере в Кузбассе виновники заплатят 300 тысяч рублей
Кузбасские бизнесмены получат отсрочку по арендной плате
В Кемерове за сутки выявлено 62 нарушения масочного режима
Поиски пропавшего 17-летнего кузбассовца прекращены
Первые случаи коронавируса зафиксировали в Яшкинском муниципальном округе
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 26 мая: 444 человека
Пожилой мужчина с потерей памяти пропал в Кузбассе
Грузовик с 20 тоннами растительного масла загорелся на кузбасской трассе