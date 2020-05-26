26 Май 2020 2020-05-26T10:50:05+03:00

За смерть рабочего на глиняном карьере в Кузбассе виновники заплатят 300 тысяч рублей

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В Кузбассе представители золотодобывающей компании, на карьере которой погиб человек, заплатят штраф в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура области.

Инцидент произошел 15 февраля в Гурьевском районе. Вблизи поселка Урск, на участке Звончихинский-2 Урского рудно-рассыпного узла производились работы по вскрыше золотоносных песков. В карьере работал бульдозер, оператор которого вышел из кабины, и в этот момент произошло обрушение восточного борта карьера. В результате горная и глиняная масса завалили рабочего, от полученных травм он скончался.

По данному факту районным прокурором было возбуждено пять административных дел за нарушения требований охраны труда. На основании актов Госинспекция труда Кузбасса наказала двух должностных и юридических лиц, назначив штрафы на 305 тысяч рублей.

- Кроме того, по данному факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время производится предварительно расследование, оно находится на контроле межрайонной прокуратуры, - сообщили в областном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU