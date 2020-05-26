Сибирские киберспортсмены сразятся за «Кубок Ростелекома»

26 Май 2020 2020-05-26T10:44:47+03:00

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Любители игр Dota2 и World of Tanks могут принять участие в предварительных боях, чтобы выйти в финал, который в этом году также пройдет в онлайн-формате. Призовой фонд турнира — 100 000 рублей.

В World of Tanks отборочные схватки состоятся 14 июня, 21 июня команды сразятся за возможность стать лучшими в Dota2. Заявиться на турнир можно на сайте мероприятия.

Гранд-финал турнира, в который выйдут четыре команды, пройдет 28 июня — и это будет интерактивное шоу со студией аналитики, комментаторами, конкурсами, призами и подарками для зрителей прямой трансляции.

Для того, чтобы финальные сражения прошли без задержек сигнала, «Ростелеком» предлагает геймерам и их поклонникам подключить тариф «Игровой» для домашнего интернета со скоростью до 200 Мбит/с и уникальными игровыми бонусами. Тариф дает преимущества в том числе на платформах World of Tanks и онлайн-шутере Warface. Благодаря этому киберспортсмены могут быстрее достигать результатов и «прокачивать» свой статус.