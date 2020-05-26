Сбербанк признан самым эффективным банком мира по созданию акционерной стоимости
Сбербанк стал лучшим банком мира по созданию акционерной стоимости за последние пять лет согласно рейтингу, подготовленному компанией BCG. По этому показателю банк также занял 6-е место среди крупнейших по рыночной капитализации компаний мира. Всего в рейтинг вошли 50 компаний.
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TSR оценивается на основе роста цены акций и дивидендного дохода на акцию компании за определенный период. Этот показатель дает наиболее полное представление о создаваемой акционерной стоимости. Средний годовой TSR — это средний TSR компании за пятилетний период (2015–2019), проанализированный BCG в 2020 году.
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