Сбербанк признан самым эффективным банком мира по созданию акционерной стоимости

26 Май 2020 2020-05-26T11:00:25+03:00

Для составления рейтинга были проанализированы показатели более двух тысяч компаний по всему миру

Изменить размер текста: A A

Сбербанк стал лучшим банком мира по созданию акционерной стоимости за последние пять лет согласно рейтингу, подготовленному компанией BCG. По этому показателю банк также занял 6-е место среди крупнейших по рыночной капитализации компаний мира. Всего в рейтинг вошли 50 компаний.

Топ-10 крупнейших компаний рейтинга Value Creators 2020

TSR оценивается на основе роста цены акций и дивидендного дохода на акцию компании за определенный период. Этот показатель дает наиболее полное представление о создаваемой акционерной стоимости. Средний годовой TSR — это средний TSR компании за пятилетний период (2015–2019), проанализированный BCG в 2020 году.

.

Партнерский материал.

ИСТОЧНИК KP.RU