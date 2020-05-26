В Кузбассе вырос уровень прожиточного минимума
В Кузбассе вырос уровень прожиточного минимума на душу населения. По итогам первого квартала он составил 10 073 рубля.
Постановление об установлении величины прожиточного минимума опубликовано в электронном бюллетене правительства Кузбасса 25 мая. Согласно документу, за первый квартал 2020 года он составил 10 073 рубля, для трудоспособного населения – 10 653 рубля, пенсионеров – 8 138 рублей, детей – 10 544 рубля.
Отметим, что уровень прожиточного минимума в Кузбассе вырос. Так, в четвертом квартале 2019 года он составил 9 764 рубля, для трудоспособного населения – 10 356 рублей, пенсионеров – 7 913 рублей, детей – 10 088 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU