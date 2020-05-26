26 Май 2020 2020-05-26T11:11:39+03:00

На первый квартал 2020 года он составил 10 073 рубля

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В Кузбассе вырос уровень прожиточного минимума на душу населения. По итогам первого квартала он составил 10 073 рубля.

Постановление об установлении величины прожиточного минимума опубликовано в электронном бюллетене правительства Кузбасса 25 мая. Согласно документу, за первый квартал 2020 года он составил 10 073 рубля, для трудоспособного населения – 10 653 рубля, пенсионеров – 8 138 рублей, детей – 10 544 рубля.

Отметим, что уровень прожиточного минимума в Кузбассе вырос. Так, в четвертом квартале 2019 года он составил 9 764 рубля, для трудоспособного населения – 10 356 рублей, пенсионеров – 7 913 рублей, детей – 10 088 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU