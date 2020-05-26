2020-05-26T12:57:19+03:00
Происшествия

В Кемерове мужчина с топором напал на полицейского

Страж порядка получил удар в грудь
Андрей ЛЕОНИДОВ
Поделиться:
В Кемерове мужчина с топором напал на полицейскогоВ Кемерове мужчина с топором напал на полицейскогоФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

В Кемерове рецидивист с топором ударил полицейского. За нападение на представителя власти мужчину будут судить.

Как рассказали в СУ СК по Кемеровской области, в январе этого года жители областного центра вызывали полицейских, увидев, как по улице бежит мужчина с топором. Прибывшие на место стражи порядка остановили подозрительного горожанина и попросили проехать в отдел полиции.

- Он отказался и ударил одного из представителей власти кулаком в грудь. После чего злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции», - отметили в ведомстве.

Задержанным оказался ранее судимый 42-летний кемеровчанин. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уходящего от погони кузбассовца остановило дерево
Стационары Кузбасса постепенно возобновляют плановую госпитализацию
Следком возбудил дело: в Кузбассе предприятие задолжало рабочим 13 миллионов рублей
Кузбассовец украл гуся и не смог остановиться
В Кузбассе сделали интерактивную карту коронавируса
В Кемерове мужчина с топором напал на полицейского
В Кузбассе вырос прожиточный минимум
Сбербанк признан самым эффективным банком мира по созданию акционерной стоимости
Сибирские киберспортсмены сразятся за «Кубок Ростелекома»
Кузбассовец принял смерть от рук приятеля за бутылку спиртного
О шквалистом ветре и граде предупреждает МЧС Кузбасса
За смерть рабочего на глиняном карьере в Кузбассе виновники заплатят 300 тысяч рублей
Кузбасские бизнесмены получат отсрочку по арендной плате
В Кемерове за сутки выявлено 62 нарушения масочного режима
Поиски пропавшего 17-летнего кузбассовца прекращены
Первые случаи коронавируса зафиксировали в Яшкинском муниципальном округе
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 26 мая: 444 человека
Пожилой мужчина с потерей памяти пропал в Кузбассе
Грузовик с 20 тоннами растительного масла загорелся на кузбасской трассе