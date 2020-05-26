26 Май 2020 2020-05-26T12:57:19+03:00

В Кемерове мужчина с топором напал на полицейского Фото: Екатерина РОМАНОВА

Изменить размер текста: A A

В Кемерове рецидивист с топором ударил полицейского. За нападение на представителя власти мужчину будут судить.

Как рассказали в СУ СК по Кемеровской области, в январе этого года жители областного центра вызывали полицейских, увидев, как по улице бежит мужчина с топором. Прибывшие на место стражи порядка остановили подозрительного горожанина и попросили проехать в отдел полиции.

- Он отказался и ударил одного из представителей власти кулаком в грудь. После чего злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции», - отметили в ведомстве.

Задержанным оказался ранее судимый 42-летний кемеровчанин. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU