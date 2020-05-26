Кузбассовец украл гуся и не смог остановиться

26 Май 2020 2020-05-26T12:55:15+03:00

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Житель Ленинска-Кузнецкого украл у горожанки гуся. А потом совершил череду краж и даже угнал автомобиль.

33-летний мужчина в октябре 2019 года забрался во двор частного дома жительницы Ленинска-Кузнецкого и украл из надворной постройки гуся стоимостью 2 тысячи рублей. Этого ему показалось мало, и спустя некоторое время он проник в дом к другим горожанам и похитил там продукты питания, лодку и деньги.

Наступил декабрь, и мужчина, проходя мимо местного магазина, заметил автомобиль Toyota Corolla. Он очень устал и решил, что добираться домой будет намного удобнее, поэтому просто угнал чужую машину. Впрочем, до дома мужчина не доехал: он уснул за рулем, и Toyota врезалась в автомобиль «ГАЗель». Там-то угонщика задержали стражи порядка. Машина стоимостью 700 тысяч рублей восстановлению не подлежит.

- В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база по всем эпизодам противоправной деятельности фигуранта, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимальной меры наказания семь лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU