2020-05-26T13:48:38+03:00
Общество

Следком возбудил дело: в Кузбассе предприятие задолжало рабочим 13 миллионов рублей

Под следствие попал внешний управляющий
Леонид АНДРЕЕВ
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Следком возбудил дело: В Кузбассе предприятие задолжало рабочим 13 миллионов рублейСледком возбудил дело: В Кузбассе предприятие задолжало рабочим 13 миллионов рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кузбассе Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении внешнего управляющего предприятия по добыче угля. ООО «Карьер» задолжало работникам 13,3 миллиона рублей.

Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета, с октября 2019 по февраль 2020 года более 100 сотрудников ООО «Карьер» не получили зарплату. Долг перед сотрудниками составил 13,3 миллиона рублей. После обращения рабочих в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Обвиняемым стал внешний управляющий, поскольку предприятие находится в процедуре банкротства.

- В рамках расследования уголовного дела будет назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, которая установит точное количество работников, не получавших заработную плату, а также имелись ли на счетах организации денежные средства и на какие цели они расходовались, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области. - В рамках расследования будут приняты все возможные меры для возмещения причиненного вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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