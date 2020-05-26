Следком возбудил дело: в Кузбассе предприятие задолжало рабочим 13 миллионов рублей

26 Май 2020 2020-05-26T13:48:38+03:00

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В Кузбассе Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении внешнего управляющего предприятия по добыче угля. ООО «Карьер» задолжало работникам 13,3 миллиона рублей.

Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета, с октября 2019 по февраль 2020 года более 100 сотрудников ООО «Карьер» не получили зарплату. Долг перед сотрудниками составил 13,3 миллиона рублей. После обращения рабочих в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Обвиняемым стал внешний управляющий, поскольку предприятие находится в процедуре банкротства.

- В рамках расследования уголовного дела будет назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, которая установит точное количество работников, не получавших заработную плату, а также имелись ли на счетах организации денежные средства и на какие цели они расходовались, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области. - В рамках расследования будут приняты все возможные меры для возмещения причиненного вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU