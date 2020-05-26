2020-05-26T14:12:55+03:00
Происшествия

Уходящего от погони кузбассовца остановило дерево

Мужчина не смог объяснить, как так вышло
Екатерина РОМАНОВА
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Уходящего от погони кузбассовца остановило дерево. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской областиУходящего от погони кузбассовца остановило дерево. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области
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Житель города Калтана сел за руль нетрезвым. Это решение стоило ему машины и немалых денег.

Одна из жительниц Калтана сообщила в полицию о том, что на парковке супермаркета в автомобиле ВАЗ-2107 сидит нетрезвый мужчина. Сотрудники ГИБДД отправились проверить сообщение и действительно застали там пьяного водителя. Правда, в тот момент он как раз выезжал с парковки. Инспекторы начали преследование и требовали остановиться, но лихач игнорировал их.

Остановить погоню смогло лишь растущее у дороги дерево. Нетрезвый водитель врезался в него, и лишь после этого машина остановилась, а самого его задержали.

Уходящего от погони кузбассовца остановило дерево. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области

Уходящего от погони кузбассовца остановило дерево. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области

- У водителя имелись признаки опьянения, однако от прохождения освидетельствования мужчина отказался. Пояснить полицейским причины своего поведения он не смог, - сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Теперь лихачу грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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