26 Май 2020 2020-05-26T14:58:03+03:00

Более 1000 домов капитально отремонтируют в Кузбассе в 2020 году

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В Кузбасс, несмотря на ситуацию с коронавирусом, продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. В 2020 году работы будут проведены более, чем на тысяче домой.

В течение года допустимо менять шиферные и металлические кровли, лифтовое оборудование, систему электроснабжения при соблюдении всех необходимых требований.

Более чем у 70 процентов домов в этом году запланировано капитально отремонтировать крыши. Ремонтировать мягкие кровли начали с установлением теплой погоды – в этом году эти сроки пришлись на середину апреля.

По данным министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, до 2043 года в региона намечено обновить почти 14 тысяч многоэтажек по программе капремонта общего имущества в таких домах до конца 2043 года.

-С 2013 года нам удалось провести работы на общую сумму свыше пяти миллиардов рублей, капитально отремонтировав более чем 2,7 тысячи многоквартирных домов. С каждым годом мы набираем обороты — за один 2020 год мы капитально отремонтируем более тысячи домов, - отметил министр ЖК и ДК Кузбасса Олег Ивлев.

ИСТОЧНИК KP.RU