2020-05-26T14:58:03+03:00
Общество

Более 1000 домов капитально отремонтируют в Кузбассе в 2020 году

Работы не прекращаются, несмотря на ситуацию с коронавирусом
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Более 1000 домов капитально отремонтируют в Кузбассе в 2020 годуБолее 1000 домов капитально отремонтируют в Кузбассе в 2020 году
Изменить размер текста:

В Кузбасс, несмотря на ситуацию с коронавирусом, продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. В 2020 году работы будут проведены более, чем на тысяче домой.

В течение года допустимо менять шиферные и металлические кровли, лифтовое оборудование, систему электроснабжения при соблюдении всех необходимых требований.

Более чем у 70 процентов домов в этом году запланировано капитально отремонтировать крыши. Ремонтировать мягкие кровли начали с установлением теплой погоды – в этом году эти сроки пришлись на середину апреля.

По данным министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, до 2043 года в региона намечено обновить почти 14 тысяч многоэтажек по программе капремонта общего имущества в таких домах до конца 2043 года.

-С 2013 года нам удалось провести работы на общую сумму свыше пяти миллиардов рублей, капитально отремонтировав более чем 2,7 тысячи многоквартирных домов. С каждым годом мы набираем обороты — за один 2020 год мы капитально отремонтируем более тысячи домов, - отметил министр ЖК и ДК Кузбасса Олег Ивлев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 1000 домов капитально отремонтируют в Кузбассе в 2020 году
Косметолога с COVID-19, которая вела прием на дому в Междуреченске, проверяют надзорные органы
Уходящего от погони кузбассовца остановило дерево
Стационары Кузбасса постепенно возобновляют плановую госпитализацию
Следком возбудил дело: в Кузбассе предприятие задолжало рабочим 13 миллионов рублей
Кузбассовец украл гуся и не смог остановиться
В Кузбассе сделали интерактивную карту коронавируса
В Кемерове мужчина с топором напал на полицейского
В Кузбассе вырос прожиточный минимум
Сбербанк признан самым эффективным банком мира по созданию акционерной стоимости
Сибирские киберспортсмены сразятся за «Кубок Ростелекома»
Кузбассовец принял смерть от рук приятеля за бутылку спиртного
О шквалистом ветре и граде предупреждает МЧС Кузбасса
За смерть рабочего на глиняном карьере в Кузбассе виновники заплатят 300 тысяч рублей
Кузбасские бизнесмены получат отсрочку по арендной плате
В Кемерове за сутки выявлено 62 нарушения масочного режима
Поиски пропавшего 17-летнего кузбассовца прекращены
Первые случаи коронавируса зафиксировали в Яшкинском муниципальном округе
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 26 мая: 444 человека
Пожилой мужчина с потерей памяти пропал в Кузбассе
Грузовик с 20 тоннами растительного масла загорелся на кузбасской трассе