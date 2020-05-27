2020-05-27T08:39:55+03:00
Общество

В Ленинске-Кузнецком утонул 15-летний подросток

Вместе с другом он решил искупаться в озере
Ирина АВТУШКО
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В Ленинске-Кузнецком утонул 15-летний подростокВ Ленинске-Кузнецком утонул 15-летний подростокФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ленинске-Кузнецком произошла очередная в этом году трагедия на воде - утонул 15-летний подросток. Вместе с другом он решил сходить на озеро искупаться.

Как сообщили в Следственном комитете Кузбасса, во вторник, 26 мая, около 16.00 15-летний подросток с 11-летним другом пошли на озеро. Они решили его переплыть, однако старший мальчик стал тонуть. Друг пытался ему помочь, но безуспешно.

О случившемся 11-летний ребенок сообщил взрослым, а те вызвали спасателей. Тело утонувшего нашли около 22.30 на расстоянии 15 метров от берега.

- По предварительной информации, дети находились на озере без взрослых и их разрешения, - сообщили в ведомстве. - В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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