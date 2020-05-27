Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 1 квартал 2020 года по МСФО

27 Май 2020 2020-05-27T10:50:03+03:00

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АО «Россельхозбанк» опубликовало промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 1 квартал 2020 года.

«РСХБ — универсальный коммерческий банк, но при этом мы являемся и специализированным отраслевым банком. Нашей ключевой задачей, как и в предыдущие годы, является поддержка АПК и сельского населения. В 1 квартале 2020 года мы нарастили объемы кредитования агропромышленного комплекса и выдачи по льготной сельской ипотеке по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». С учетом текущей ситуации, по нашей оценке, большинство аграриев столкнётся с рядом проблем, и многим из них потребуется поддержка. С другой стороны, мы видим ряд возможностей, открывающихся перед сельхозпроизводителями. Поэтому в ближайшее время мы ждем увеличение спроса на кредитные ресурсы», - отмечает Первый заместитель Председателя Правления Кирилл Левин.

В отчетном периоде Группа продемонстрировала рост объемов своего бизнеса по всем ключевым направлениям, обеспечила рост корпоративного и розничного портфелей, сформировала устойчивую ресурсную базу в значительном объеме, поддержала необходимую операционную эффективность и прибыльность.

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