2020-05-27T10:50:03+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 1 квартал 2020 года по МСФО

АО «Россельхозбанк» опубликовало промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 1 квартал 2020 года
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

АО «Россельхозбанк» опубликовало промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 1 квартал 2020 года.

«РСХБ — универсальный коммерческий банк, но при этом мы являемся и специализированным отраслевым банком. Нашей ключевой задачей, как и в предыдущие годы, является поддержка АПК и сельского населения. В 1 квартале 2020 года мы нарастили объемы кредитования агропромышленного комплекса и выдачи по льготной сельской ипотеке по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». С учетом текущей ситуации, по нашей оценке, большинство аграриев столкнётся с рядом проблем, и многим из них потребуется поддержка. С другой стороны, мы видим ряд возможностей, открывающихся перед сельхозпроизводителями. Поэтому в ближайшее время мы ждем увеличение спроса на кредитные ресурсы», - отмечает Первый заместитель Председателя Правления Кирилл Левин.

В отчетном периоде Группа продемонстрировала рост объемов своего бизнеса по всем ключевым направлениям, обеспечила рост корпоративного и розничного портфелей, сформировала устойчивую ресурсную базу в значительном объеме, поддержала необходимую операционную эффективность и прибыльность.

Читайте далее в Бизнес-новостях.

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России №3349.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе началась подготовка к отопительному сезону
В Кузбассе ожидаются заморозки до -2 градусов
По стопам Раскольникова: в Кузбассе внучка зарубила 87-летнюю бабушку топором
146 кемеровчан оштрафованы за неделю за нарушение масочного режима
Кемеровчанка открыла подпольное казино и приглашала друзей через СМС-рассылку
Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 1 квартал 2020 года по МСФО
В Междуреченске из-за коронавируса экстренно закрыли детский сад, магазин и гинекологию
Сергей Цивилев рассказал, когда в Кузбассе пройдет парад Победы
Коронавирус впервые выявлен в Гурьевском районе и Березовском
В Ленинске-Кузнецком утонул 15-летний подросток
Стало известно, какая территория Кузбасса больше всего пострадала от урагана
Новые случаи коронавируса выявлены в восьми городах и районах
В Кузбассе выявили еще 18 случаев заражения коронавирусом
В результате урагана в Кузбассе пострадали 147 домов и 25 автомобилей
Новокузнецкого повара отправили в колонию за призывы к терроризму
Власти Кемерова рассказали о последствиях урагана в городе
15 тысяч человек стали жертвами укусов клещей в Кузбассе
«Всю деревню сдуло!»: последствия урагана в Мариинском районе попали на видео
Кузбассовец похитил рюкзак сыра
Более 1000 домов капитально отремонтируют в Кузбассе в 2020 году