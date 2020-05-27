2020-05-27T13:57:54+03:00
Общество

В Кузбассе началась подготовка к отопительному сезону

План предстоящих мероприятий в каждой территории будет оцениваться в ходе объездов
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе началась подготовка к отопительному сезону. Фото: Пресс-служба АПКВ Кузбассе началась подготовка к отопительному сезону. Фото: Пресс-служба АПК
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Кузбасс начал подготовку к отопительному сезону. В территориях начались объезды по оценке плана предстоящих мероприятий.

Вячеслав Телегин, который в рамках рабочей поездки посетил Промышленновский район, отметил, что на подготовку к зиме в регионе запланировано направить более 7,6 миллиарда рублей. Из них - 1,5 миллиарда - средства областного бюджета, 900 миллионов рублей - средства муниципалитетов и более 5,2 миллиарда - предприятий ЖКХ.

После гидравлических испытаний, если понадобится дополнить планы ремонтно-восстановительных работ, сумма может быть скорректирована. Запланированные средства пойдут на реконструкцию и капитальный ремонт источников теплоснабжения, строительство блочно-модульных котельных, строительство и замену сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения.

- В условиях пандемии особое внимание мы уделяем соблюдению противоэпидемических мер коммунальными организациями и подрядчиками. Это позволит выдержать графики, выполнить намеченные объемы работ в срок и на должном уровне, - сказал первый замгубернатора. - Губернатор Сергей Цивилев поставил задачу - качественно подготовиться к зиме, чтобы у каждого кузбассовца было дома светло и тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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