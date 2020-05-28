2020-05-28T03:20:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Кузбассе

Данные по территориям приводятся на 27 мая
Мария КОЛОСОВА
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Оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в КузбассеОперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в КузбассеФото: Олег УКЛАДОВ
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Оперативный штаб области опубликовал карту распространения коронавируса в Кузбассе на 27 мая. По ней видно, в каких городах выявлено наибольшее количество заболевших COVID-19.

На данный момент в регионе выявлено 462 зараженных. С учетом того, что ранее было выписано 165 человек и семеро скончались, в инфекционных больницах находится 290 пациентов.

Карта коронавируса в Кузбассе. Фото: Оперативный штаб области

Карта коронавируса в Кузбассе. Фото: Оперативный штаб области

Больше всего зараженных было выявлено в Новокузнецке – 174 человек. На втором месте Кемерово – 60 человек. Замыкает «тройку лидеров» Белово, где заболели 36 жителей. Следом идут Краснобродский (30 человек) и Анжеро-Судженск (27 человек).

Напомним, что ранее «Комсомолка» писала о том, что впервые выявлены случаи заражения коронавирусом в Гурьевском районе и Березовском. Таким образом, из 34 территорий области осталось всего четыре, где заболевание пока не было зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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