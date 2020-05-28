28 Май 2020 2020-05-28T05:47:29+03:00

Четыре детсада и поликлинику закрыли из-за медработника с коронавирусом в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Анжеро-Судженске на время закрыты сразу четыре детских сада и одна поликлиника. Как оказалось, здесь работала женщина, у которой позже диагностировали коронавирус.

Глава Анжеро-Судженска обратился к жителям города и рассказал о том, какие меры принимаются после выявления случаев заболевания коронавирусом. Как оказалось, 26 мая на территории городского округа выявили заболевшего COVID-19. Им оказалась медработник из Центральной детской поликлиники. Помимо поликлиники женщина оказывала медицинскую помощь в четырех детских садах.

И в детских садиках, и в поликлинике провели дезинфекцию, сейчас ведется медицинское наблюдение и лабораторное обследование тех, кто контактировал к гражданкой. Контактные лица сейчас находятся на самоизоляции.

- На время проведения противоэпидемический мероприятий деятельность поликлиники и четырех детских садов приостановлена, - отметил глава Анжеро-Судженска Александр Рыбалко.

Мэр призвал горожан к сознательности и ответственности, а также напомнил о необходимости чаще мыть руки и обрабьатывать их антисептиками, носить маски в местах скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU