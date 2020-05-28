Еще у 20 пациентов в Кузбассе обнаружен коронавирус
Оперативный штаб Кузбасса опубликовал свежие данные по коронавирусу на утро 28 мая. Диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен еще 20 жителям.
Сейчас новые заболевшие изолированы и получают лечение в инфекционных больницах.
-Восемнадцать пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 183 человека, – добавили в штабе. - Итого в инфекционных больницах Кузбасса 292 больных коронавирусом.
Также в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9832 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU
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