2020-05-28T07:16:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще у 20 пациентов в Кузбассе обнаружен коронавирус

Данные на 28 мая опубликовал оперативный штаб
Ирина АВТУШКО
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Еще у 20 пациентов в Кузбассе обнаружен коронавирусЕще у 20 пациентов в Кузбассе обнаружен коронавирусФото: Алексей БУЛАТОВ
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Оперативный штаб Кузбасса опубликовал свежие данные по коронавирусу на утро 28 мая. Диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен еще 20 жителям.

Сейчас новые заболевшие изолированы и получают лечение в инфекционных больницах.

-Восемнадцать пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 183 человека, – добавили в штабе. - Итого в инфекционных больницах Кузбасса 292 больных коронавирусом.

Также в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9832 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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