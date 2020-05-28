2020-05-28T07:30:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В каких городах выявлены новые 20 случаев заболевания коронавирусом в Кузбассе

Заболевшие появились в восьми территориях
Ирина АВТУШКО
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В каких городах выявлены новые 20 случаев заболевания коронавирусом в КузбассеВ каких городах выявлены новые 20 случаев заболевания коронавирусом в КузбассеФото: Алексей БУЛАТОВ
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За прошедшие сутки в Кузбассе было выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирсом, сообщает оперативный штаб области. Зараженные появились в восьми территориях.

Согласно официальной статистике, на утро 28 мая семь случаев заболевания выявлено в Новокузнецке, по четыре в кемерове и Междуреченске, еще по одному – в Белове, Калтане, Осинниках, Кемеровском муниципальном округе и Яшкинском районе.

Напомним, что такде 18 человек были выписаны из больниц. В станционарах продолжают оставаться 292 пациента. Еще 9832 человека пребывают в 14-дневной изоляции дома, в обсерваторах и медицинских стационарах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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