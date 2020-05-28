28 Май 2020 2020-05-28T09:32:17+03:00

За сутки от коронавируса в Кузбассе вылечились 18 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Еще 18 человек на утро 28 мая смогли покинуть медицинские стационары и вернуться домой. Их тесты показали отсутствие коронавирусной инфекции.

Как стало известно из данных оперативного штаба области, восемь пациентов выписаны в Кемерове, трое - в Белове, двое - в Краснобродском, еще по одному - в Юрге, Новокузнецке, Осинниках, Промышленновском и Крапивинском районах. Таким образом, всего вылечились от коронавируса 183 человека.

Также за прошедшие сутки инфекцию обнаружили у 20 жителей региона. Всего в медицинских стационарах сейчас находятся 292 пациента.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции - 9832 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU