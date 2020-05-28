2020-05-28T09:35:27+03:00
Общество

В Кемерове экстренно прооперировали мужчину с проволокой в глазу

Травму он получил во время работы на углошлифовальной машине
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове экстренно прооперировали мужчину с проволокой в глазу. Фото: Министерство здравоохранения КузбассаВ Кемерове экстренно прооперировали мужчину с проволокой в глазу. Фото: Министерство здравоохранения Кузбасса
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В Кемеровской областной больнице имени Беляева провели экстренную операцию мужчине, в глазу которого застрял кусок проволоки.

Как выяснилось, 31-летний житель Яйского района работал на углошлифовальной машине, когда от нее отлетела небольшая деталь. Кусок проволоки попал в глаз, прошел через роговицу и задел глубокие слои органа зрения. На скорой помощи он был доставлен в Кемерово, где ему провели экстренную операцию.

- Абсолютно грамотное решение врачей по месту жительства, что не стали удалять инородное тело на месте. Это могло закончится осложнениями, вплоть до потери глаза. В областной больнице мы удалили проволоку, назначили противобактериальное лечение. На данном этапе задача была сохранить глаз, и у нас это получилось, - рассказала заместитель главного врача по офтальмологической помощи Наталья Тюнина.

Сейчас мужчина проходит реабилитацию, после чего последует еще несколько операций. Они нужны, чтобы вернуть зрение и сохранить трудоспособность пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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