С 1 июля в Кузбассе введут налог на самозанятых

28 Май 2020 2020-05-28T09:38:20+03:00

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27 мая прошло седьмое заседание Законодательного собрания Кузбасса, на котором было принято 29 законопроектов. Одним из них стал закон о введении налога на самозанятых.

О законопроекте «О введении в действие на территории Кемеровской области - Кузбасса специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» рассказала и.о. министра финансов Кузбасса Надежда Скроботова.

- Так называемый налог на самозанятых - самый выгодный и простой в применении налоговой режим для человека, ведущего свой небольшой бизнес, - пояснила она. -Преимущества очевидны - ставка налога составляет четыре процента от доходов физлица, шесть процентов от доходов юрлиц или ИП. Нет отчетов и деклараций, не нужна контрольно-кассовая техника, все общение с налоговыми органами ограничено мобильным приложением «Мой налог». Также деятельность можно совмещать с основной работой, трудовой стаж по основному месту работы не прерывается. Кроме того, не нужно платить НДФЛ и страховые взносы в различные фонды, а платежи в Пенсионный фонд РФ - это право, а не обязанность.

При этом есть и ограничения. Так, доход от предпринимательской деятельности не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год, не должны привлекаться наемные сотрудники, а вид деятельности не должен входить в перечень исключений, установленных федеральным законом № 422-ФЗ от 27.11.2018.

Отметим, что налог на самозанятых был введен в четырех пилотных регионах 1 января 2019 года, с 1 января 2020-го к ним присоединились еще 19 субъектов, а с 1 июля текущего года он будет действовать и в Кузбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU