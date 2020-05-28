28 Май 2020 2020-05-28T10:53:58+03:00

В Прокопьевске ребенку-инвалиду возместили расходы на лечение после вмешательства прокурора Фото: Мария ЛЕНЦ

В ведомство за помощью обратился его законный представитель

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В прокуратуру Прокопьевска обратился за помощью представитель ребенка-инвалида и сообщил, что городская больница отказывает в выдаче рецептов на бесплатные медицинские изделия. После этого была организована проверка.

По результатам проверки прокурор обратился в суд и потребовал признать бездействие Прокопьевской горбольницы № 4 незаконным и взыскать с областного департамента охраны здоровья населения 37,7 тысячи рублей.

Зенковский районный суд Прокопьевска в январе 2020 года требования прокурора удовлетворил частично: бездействие больницы признано незаконным, а с департамента взыскано 24,5 тысячи рублей.

- Поскольку суд первой инстанции частично удовлетворил требования прокурора, он принес на решение суда апелляционное представление. Ответчик также обжаловал решение суда и просил его в части взыскания денежных средств отменить и отказать в удовлетворении заявленных требований, - рассказали в областной прокуратуре.

В мае Кемеровский областной суд отменил решение суда первой инстанции и принял по делу новое решение - полностью удовлетворить исковые требования прокурора. Решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU