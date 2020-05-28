2020-05-28T10:55:46+03:00
Общество

В пострадавшую от урагана деревню в Кузбассе направлена группировка МЧС

Отряд будет ликвидировать последствия стихии
Мария КОЛОСОВА
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В пострадавшую от урагана деревню в Кузбассе направлена группировка МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской областиВ пострадавшую от урагана деревню в Кузбассе направлена группировка МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области
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В деревню Константиновка Мариинского района, которая больше всех пострадала от урагана, направлена аэромобильная группировка МЧС Кузбасса.

Отряд из 30 человек и техника будут задействованы в ликвидации последствий урагана в населенном пункте.

- Сотрудники МЧС России окажут необходимую помощь населению, осуществят распиловку поваленных деревьев, расчистку снесенных фрагментов кровель, разбор поврежденных конструкций, - сообщили в ведомстве.

Также на вооружении спасателей находится беспилотник, с помощью которого будет проводиться обследование территории для оценки степени повреждений зданий с воздуха.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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