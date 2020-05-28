В пострадавшую от урагана деревню в Кузбассе направлена группировка МЧС
В деревню Константиновка Мариинского района, которая больше всех пострадала от урагана, направлена аэромобильная группировка МЧС Кузбасса.
Отряд из 30 человек и техника будут задействованы в ликвидации последствий урагана в населенном пункте.
- Сотрудники МЧС России окажут необходимую помощь населению, осуществят распиловку поваленных деревьев, расчистку снесенных фрагментов кровель, разбор поврежденных конструкций, - сообщили в ведомстве.
Также на вооружении спасателей находится беспилотник, с помощью которого будет проводиться обследование территории для оценки степени повреждений зданий с воздуха.
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ИСТОЧНИК KP.RU