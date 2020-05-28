28 Май 2020 2020-05-28T10:55:46+03:00

В пострадавшую от урагана деревню в Кузбассе направлена группировка МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области

Изменить размер текста: A A

В деревню Константиновка Мариинского района, которая больше всех пострадала от урагана, направлена аэромобильная группировка МЧС Кузбасса.

Отряд из 30 человек и техника будут задействованы в ликвидации последствий урагана в населенном пункте.

- Сотрудники МЧС России окажут необходимую помощь населению, осуществят распиловку поваленных деревьев, расчистку снесенных фрагментов кровель, разбор поврежденных конструкций, - сообщили в ведомстве.

Также на вооружении спасателей находится беспилотник, с помощью которого будет проводиться обследование территории для оценки степени повреждений зданий с воздуха.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Кемерова рассказали о последствиях урагана в городе

Вечером во вторник, 26 мая, на Кемерово, как и на всю область, обрушился ураган. Власти города рассказали о его последствиях. (подробности)

«Всю деревню сдуло!»: последствия урагана в Мариинском районе попали на видео

Разошедшийся накануне ветер натворил немало бед. Сорванные крыши, поваленные деревья, оборванные провода… Помимо всего этого, жители Мариинского района сообщают о «сдутой ветром» деревне. (подробности)

Разгул стихии: кузбассовцы делятся снимками последствий урагана

Очевидцы делятся в соцсетях последствиями урагана, который обрушился на Кузбасс во вторник, 26 мая. На кадрах видно, что шквалистый ветер повалил деревья. (подробности)

Град размером с куриное яйцо обрушился на Кузбасс

В Кузбасс пришла непогода - с градом и ураганом. Фотографиями с градинами размером с куриное яйцо жители региона делятся в социальных сетях. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU