2020-05-28T12:25:38+03:00
Общество

Кемеровчанин проверял подругу на верность с помощью флешки и попал под суд

Под накопитель был замаскирован диктофон
Мария КОЛОСОВА
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Кемеровчанин проверял подругу на верность с помощью флешки и попал под судКемеровчанин проверял подругу на верность с помощью флешки и попал под судФото: Олег ЗОЛОТО
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Житель Кемерова решил проверить подругу на верность с помощью флешки. Под нее был замаскирован диктофон, который мужчина приобрел через интернет.

Как установило следствие, 21-летний житель Рудничного района включал диктофон, когда его девушка находилась дома одна. Потом необходимость в устройстве отпала, и молодой человек решил его продать, разместив объявление в Сети.

- Данной информацией заинтересовались сотрудники УФСБ России по Кемеровской области. В ходе проведения оперативного мероприятия подозреваемый был задержан, техническое средство изъято, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Компьютерно-техническое исследование подтвердило, что флешка является специальным техническим средством для негласного получения информации, а значит, для приобретения нужна лицензия. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал.

Сейчас уголовное дело в отношении кемеровчанина передано на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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