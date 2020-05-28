Кузбасская прокуратура остановила деятельность золотодобытчиков за загрязнение реки Берикуль
Кемеровская межрайонная природоохранная прокуратура проверила деятельность золотодобытчиков после того, как в СМИ появилась информация о загрязнении реки Берикуль. В результате были выявлены нарушения.
Как выяснилось, выемка золотоносных песков в русле реки Мокрый Берикуль в Тисульском районе осуществлялась без решения о предоставлении водного объекта в пользование с целью разведки и добычи полезных ископаемых.
Кроме того, создание руслоотвода реки было проведено без решения о предоставлении водного объекта в пользование с целью проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов.
- В связи с этим природоохранной прокуратурой в отношении золотодобывающей компании было возбуждено дело об административном правонарушении, - сообщили в областной прокуратуре.
В четверг, 28 мая, Тисульский районный суд признал предприятие виновным и приостановил его работу на 20 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU