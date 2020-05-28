Кузбасская прокуратура остановила деятельность золотодобытчиков за загрязнение реки Берикуль

28 Май 2020 2020-05-28T13:27:55+03:00

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Кемеровская межрайонная природоохранная прокуратура проверила деятельность золотодобытчиков после того, как в СМИ появилась информация о загрязнении реки Берикуль. В результате были выявлены нарушения.

Как выяснилось, выемка золотоносных песков в русле реки Мокрый Берикуль в Тисульском районе осуществлялась без решения о предоставлении водного объекта в пользование с целью разведки и добычи полезных ископаемых.

Кроме того, создание руслоотвода реки было проведено без решения о предоставлении водного объекта в пользование с целью проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов.

- В связи с этим природоохранной прокуратурой в отношении золотодобывающей компании было возбуждено дело об административном правонарушении, - сообщили в областной прокуратуре.

В четверг, 28 мая, Тисульский районный суд признал предприятие виновным и приостановил его работу на 20 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU