2020-05-28T13:27:55+03:00
Общество

Кузбасская прокуратура остановила деятельность золотодобытчиков за загрязнение реки Берикуль

Нарушения выявила проведенная проверка
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Кузбасская прокуратура остановила деятельность золотодобытчиков за загрязнение реки Берикуль. Фото: Прокуратура Кемеровской областиКузбасская прокуратура остановила деятельность золотодобытчиков за загрязнение реки Берикуль. Фото: Прокуратура Кемеровской области
Изменить размер текста:

Кемеровская межрайонная природоохранная прокуратура проверила деятельность золотодобытчиков после того, как в СМИ появилась информация о загрязнении реки Берикуль. В результате были выявлены нарушения.

Как выяснилось, выемка золотоносных песков в русле реки Мокрый Берикуль в Тисульском районе осуществлялась без решения о предоставлении водного объекта в пользование с целью разведки и добычи полезных ископаемых.

Кроме того, создание руслоотвода реки было проведено без решения о предоставлении водного объекта в пользование с целью проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов.

- В связи с этим природоохранной прокуратурой в отношении золотодобывающей компании было возбуждено дело об административном правонарушении, - сообщили в областной прокуратуре.

В четверг, 28 мая, Тисульский районный суд признал предприятие виновным и приостановил его работу на 20 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новокузнецке вводится ограничение на движение большегрузов
Кузбасская прокуратура остановила деятельность золотодобытчиков за загрязнение реки Берикуль
Кемеровчанин проверял подругу на верность с помощью флешки и попал под суд
И снова заморозки: в ночь на пятницу в Кузбассе ожидается -3 градуса
В пострадавшую от урагана деревню в Кузбассе направлена группировка МЧС
В Прокопьевске ребенку-инвалиду возместили расходы на лечение после вмешательства прокурора
С 1 июля в Кузбассе введут налог на самозанятых
В Кемерове экстренно прооперировали мужчину с проволокой в глазу
За сутки от коронавируса в Кузбассе вылечились 18 человек
В каких городах выявлены новые 20 случаев заболевания коронавирусом в Кузбассе
Еще у 20 пациентов в Кузбассе обнаружен коронавирус
Прокурор встретился с жителями разрушенной ураганом кузбасской деревни
За взятку в 30 тысяч рублей кузбассовец заплатил штраф в 150 тысяч
Четыре детсада и поликлинику закрыли из-за медработника с коронавирусом в Кузбассе
В Кузбассе пьяный альпинист похитил пять велосипедов
Агафья Лыкова молится о заболевших коронавирусом в Кузбассе
Оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Кузбассе
В Кузбассе более 12,5 тысячи объектов рынка проверили на соблюдение масочного режима
Во время урагана из кемеровской квартиры сдуло попугая