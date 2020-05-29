2020-05-29T06:41:36+03:00
Общество

Кассир похитила в кузбасском банке 2 миллиона рублей для подруги

Женщина хотела поддержать приятельницу
Екатерина РОМАНОВА
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Кассир похитила в кузбасском банке 2 000 000 рублей для подругиКассир похитила в кузбасском банке 2 000 000 рублей для подругиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Бывшую сотрудницу одного из банков города Киселевска осудили на четыре года условно за то, что она хотела помочь своей приятельнице.

50-летняя теперь уже бывшая сотрудница одного из банков в Киселевске решила помочь приятельнице. Будучи заведующей кассой, женщина похищала купюры разного номинала и передавала их в долг своей знакомой предпринимательнице. Подруга обещала все вернуть, но не смогла выполнить обещание. Сама заведующая кассой тоже не имела возможности вернуть деньги обратно.

Недостача на сумму около двух миллионов рублей вскоре была обнаружена, и представитель службы безопасности банка обратился в полицию. А стражи порядка, в свою очередь, выяснили, что деньги похитила именно заведующая кассой.

- После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд, который признал фигурантку виновной и назначил ей в качестве наказания четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Вопрос о возмещении ущерба будет рассмотрен в рамках гражданского судопроизводства, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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