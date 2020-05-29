Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 29 мая достигло 495 человек

29 Май 2020 2020-05-29T07:16:13+03:00

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Еще 13 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Кузбассе за минувшие сутки. На утро 29 мая число заболевших достигло 495 человек.

По данным оперативного штаба, на утро 29 мая число заболевших COVID-19 в Кузбассе увеличилось еще на 13 человек. С середины марта, когда был выявлен первый случай заболевания, и по сегодняшний день тесты на коронавирус оказались положительными в общей сложности оказались положительными у 495 человек.

На утро 29 мая в инфекционных больницах региона находятся 292 человека с подтвержденным COVID-19. Все они получают необходимую медицинскую помощь. Еще 196 человек уже выздоровели и выписаны из больниц. Причем о последних 13 случаях выздоровления стало известно 29 мая.

Число летальных случаев у пациентов, у которых ранее был выявлен коронавирус, не изменилось и по-прежнему составляет семь человек.

Также, по данным оперативного штаба, на утро 29 мая 9796 человек, прибывших из других стран или регионов России, находятся на обсервации, в медицинских стационарах Кузбасса или на 14-дневной домашней изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU