2020-05-29T10:35:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В каком кузбасском городе больше всего выздоровевших на утро 29 мая

За минувшие сутки еще 13 человек вылечились от коронавируса
Екатерина РОМАНОВА
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В каком кузбасском городе больше всего выздоровевших на утро 29 маяВ каком кузбасском городе больше всего выздоровевших на утро 29 маяФото: Олег УКЛАДОВ
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Новые случаи выздоровления - впрочем, как и новые случаи заболевания - ежедневно отмечаются в Кузбассе. Так, только за минувшие сутки 13 кузбассовцев выздоровели и покинули больничные стены.

Сразу 13 человек на утро 29 мая покинули инфекционные стационары Кузбасса после того, как тесты на коронавирус у них показали отрицательный результат. Примечательно, что больше половины из них - семеро - новокузнечане. Еще двое выздоровевших живут в Осинниках. По одному выздоровевшему в Анжеро-Судженске, Белове, Ижморском и Тисульском муниципальных районах. В общем с начала эпидемии коронавируса в Кузбассе вылечились от этой болезни 196 человек.

Напомним также, что число кузбассовцев, которые находятся в инфекционных стационарах с подтвержденным коронавирусом, не изменилось. За минувшие сутки в регионе выздоровели 13 человек, однако еще у 13 кузбассовцев впервые диагностировали коронавирус. В общей сложности в стационарах находятся 292 пациента. Также на домашней изоляции, в обсерваторах и медицинских стационарах находятся 9796 человек, прибывших из других стран или регионов, а также контактировавших с заболевшими коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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