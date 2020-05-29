2020-05-29T13:00:05+03:00
Общество

АЦкий холод от Арктического Циклона: кто виноват в похолодании в Кузбассе

В Кузбассе ожидаются серьезные заморозки
Екатерина РОМАНОВА
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АЦкий холод от Арктического Циклона: кто виноват в похолодании в КузбассеАЦкий холод от Арктического Циклона: кто виноват в похолодании в КузбассеФото: Екатерина РОМАНОВА
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Аномально жаркий май завершается заморозками. Виноват же в этом арктический циклон.

Весь май был аномально жарким, и лишь в последние дни температура воздуха опустилась чуть ниже нормы. Более того, по ночам в регионе - заморозки!

- Аномально теплая погода начала третьей декады мая 2020 года на юго-востоке Западной Сибири нарушилась в последней пятидневке месяца в результате вторжения масс воздуха северных широт арктического происхождения, - так рассказывает пресс-служба ФГБУ «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Температура воздуха понизится ночью до + 3… +8 градусов, местами заморозки до -3 градусов.

К слову, максимальное превышение среднесуточной температурной нормы в Кузбассе составило, по данным ресурса pogodaiklimat.ru, 8,9 градуса. В первые дни июня жары также не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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