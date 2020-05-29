Торговые центры Кузбасса готовятся к открытию

29 Май 2020 2020-05-29T13:28:05+03:00

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В скором времени в Кузбассе начнется второй этап снятия ограничений по коронавирусу. А это значит, что свою работу возобновят торговые центры.

Сергей Цивилев на своей странице в социальных сетях сообщил о том, что во время второго этапа снятия ограничений по COVID-19 начнут работать торговые центры. Кстати, уже прошла проверка из готовности к работе.

- Об открытии предприятий общественного питания, детских игровых зон и кинотеатров, которые базируются в ТЦ, речь пока не идет, - отметил Сергей Цивилев. - Также решается вопрос об открытии отдельных туристических комплексов.

Напомним, ограничения снимаются постепенно, как только это позволяет эпидемиологическая ситуация. Так, уже возобновляется оказание плановой медицинской помощи, и в скором времени медицинские учреждения начнут работать в привычном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU