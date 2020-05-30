2020-05-30T04:15:24+03:00
Общество

В 205 кузбасских школах установят новые системы контроля доступа

Эта мера поможет обеспечить безопасность школьников и учителей
Екатерина РОМАНОВА
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В 205 кузбасских школах установят новые системы контроля доступа. ФОТО: пресс-служба администрации правительства КузбассаВ 205 кузбасских школах установят новые системы контроля доступа. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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Уже к началу нового учебного года в кузбасских школах установят новые системы доступа. В общей сложности стоимость оборудования составит 335,8 миллиона рублей.

Турникеты на входе, локальные вычислительные сети - роутеры, контроль доступа, защитные блоки и прочее оборудование – не дадут посторонним проникнуть в школу. Учителям же и учащимся выдадут электронные пропуска.

- Новое оборудование позволит обеспечить безопасность детей и учителей в наших школах. Важно, что участие в этом проекте позволило облегчить нагрузку на бюджет Кузбасса - более 95 процентов необходимой суммы регион получил из федерального бюджета, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Стоимость систем контроля доступа в общей сложности составит 335,8 миллиона рублей, из которых 325,7 миллиона - федеральные средства и 10 миллионов – областные. Примечательно, что новые системы будут установлены в 205 школах, расположенных в 33 городах и районах Кузбасса. И если в новых школах, которые сейчас строятся в Кузбассе, такие системы безопасности предусмотрены проектом, то учреждения «со стажем» нуждаются в таком оборудовании.

- Всего таких школ в Кузбассе 93, теперь они будут оборудованы всем необходимым на 100%. Кроме того, благодаря нацпрограмме мы установим эти системы еще в 163 школах, которые не входят в обязательный список, но считаются крупными, причем это не только городские, но и сельские учебные заведения, — отметила министр образования и науки области Софья Балакирева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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