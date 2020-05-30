2020-05-30T04:28:52+03:00
Происшествия

84-летняя женщина пропала в кузбасском лесу

О поисках пропавшей сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда
Екатерина РОМАНОВА
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84-летняя женщина пропала в кузбасском лесу. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"84-летняя женщина пропала в кузбасском лесу. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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В Кузбассе разыскивают 84-летнюю женщину, которая пропала 29 мая. Известно, что она отправилась в лес.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», родные и близкие разыскивают 84-летнюю Варвару Степанову. На данный момент известно, что 29 мая она ушла в лес в районе деревни Денисово Кемеровского района, и с тех пор местонахождение женщины неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.

В день исчезновения была одета в темно-синий плащ, синий джинсовый костюм, бело-коричневый платок.

Если вам известно ее местонахождение или вы готовы принять участие в поисках. Сообщите об этом волонтерам ПСО «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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